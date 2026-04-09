Juventus | Nunez nel mirino?

La Juventus sta pianificando già le operazioni di mercato per l’estate 2026, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Tra le possibili acquisizioni, si parla di un calciatore di livello internazionale che potrebbe unirsi alla rosa nel prossimo futuro. La società sta monitorando attentamente le opzioni disponibili e sta valutando diverse piste per individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

La Juventus sta già lavorando con decisione al mercato estivo 2026, puntando a rinforzare l’attacco con un nome di spessore internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri hanno individuato in Darwin Nunez il profilo ideale per ridisegnare il reparto offensivo, e l’operazione potrebbe concretizzarsi con l’uruguaiano che arriverebbe “via Liverpool”, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Nunez nel mirino? Calciomercato Juventus, Núñez torna nel mirino: blitz alla ContinassaLa Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo, e continua a monitorare vari profili in vista del prossimo... Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivoMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... JUVE Mercato: Comolli Adesso Chiude! 4 Nomi, Disastro Vlahovic Temi più discussi: Juventus-Nunez, l'agente alla Continassa: le ultime; Juventus, sondaggio per Darwin Nunez dell'Al-Hilal; Calciomercato Juve, torna di moda Darwin Nuñez: perché può lasciare l'Arabia | Blog by Sisal; Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero. Milan: nel mirino un attaccante dall’Arabia, ma occhio alla concorrenza della JuveIl Milan ha messo nel mirino un attaccante che attualmente milita in Arabia: ecco cosa può succedere e tutto quello che c'è da sapere. spaziomilan.it Juventus, sondaggio per Núñez: obiettivi anche Senesi e SilvaLa Juventus sonda Darwin Núñez dell’Al Hilal e valuta colpi a parametro zero: nel mirino anche Senesi, Goretzka e Bernardo Silva. europacalcio.it La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com