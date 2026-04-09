Juventus | McKennie e la lezione di umiltà

Da ilprimatonazionale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Weston McKennie ha deciso di condividere alcuni pensieri in un’intervista recente, parlando di esperienze professionali e di approcci alla carriera. Il giocatore ha parlato di alcuni momenti difficili vissuti in squadra e di come siano stati utili per migliorare. La conversazione si è concentrata anche sull’importanza di mantenere un atteggiamento umile, nonostante i risultati ottenuti. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di riflessioni sulla crescita personale e sportiva.

Weston McKennie ha scelto un momento particolare per aprire il cuore. In un’intervista rilasciata a Goal e rilanciata da vari media italiani il 9 aprile 2026, il centrocampista americano della Juventus ha parlato di sé, del suo percorso e dei valori che lo guidano, mettendo al centro una parola chiave: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus, McKennie “Spero di rimanere alla Juventus!”Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa della partita col Galatasaray e del suo futuro alla Juventus.

Juventus, la magia continua: ufficiale il rinnovo di McKennieMcKennie rinnova fino al 2030 È ufficiale: Weston McKennie ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030.

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Video Is Weston McKennie the most talented player on the USMNT?

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