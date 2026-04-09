Weston McKennie ha deciso di condividere alcuni pensieri in un’intervista recente, parlando di esperienze professionali e di approcci alla carriera. Il giocatore ha parlato di alcuni momenti difficili vissuti in squadra e di come siano stati utili per migliorare. La conversazione si è concentrata anche sull’importanza di mantenere un atteggiamento umile, nonostante i risultati ottenuti. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di riflessioni sulla crescita personale e sportiva.

Weston McKennie ha scelto un momento particolare per aprire il cuore. In un’intervista rilasciata a Goal e rilanciata da vari media italiani il 9 aprile 2026, il centrocampista americano della Juventus ha parlato di sé, del suo percorso e dei valori che lo guidano, mettendo al centro una parola chiave: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: McKennie e la lezione di umiltà

Juventus, McKennie “Spero di rimanere alla Juventus!”Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa della partita col Galatasaray e del suo futuro alla Juventus.

Juventus, la magia continua: ufficiale il rinnovo di McKennieMcKennie rinnova fino al 2030 È ufficiale: Weston McKennie ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030.

Is Weston McKennie the most talented player on the USMNT

Temi più discussi: Bremer più McKennie, la Juventus batte 2-0 il Genoa e si porta a -1 dal Como; Juventus-Genoa 2-0, gol di Bremer e McKennie. Di Gregorio para un rigore, bianconeri a -1 dal Como; Juve-Genoa, le pagelle: McKennie 7, come giocare in dodici. Martin manda tutto all'aria, 5; Vlahovic ko, McKennie squalificato, Juve a due volti, priorità Champions: è l’ora delle Spallettate.

Sui social non mi trovate, McKennie dentro e fuori: Ecco perché Spalletti è il migliore. CR7...Il centrocampista goleador bianconero si racconta tra passato e presente, con un occhio al futuro dei Mondiali nei suoi Stati Uniti: Una cosa speciale ... tuttosport.com

Juventus, McKennie su Spalletti: 'Mi fa migliorare, è saggio e con esperienza'Oltre al rapporto con l'attuale allenatore, McKennie ha condiviso un aneddoto significativo legato a un'altra figura iconica del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Giocare al suo fianco è stata ... it.blastingnews.com

MCKENNIE SPOSA SPALLETTI E LA JUVE SI FIDANZA #Juve #juventus #sposi - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: La Juventus si prepara a offrire un contratto da professionista a Davide Marchisio (16), impressionata dai suoi progressi. È il figlio maggiore della leggenda del club Claudio Marchisio. — @sportmediaset x.com