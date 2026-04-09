Juventus | Koopmeiners l’ultima chiamata

La Juventus si appresta ad affrontare una partita molto importante contro l’Atalanta, in trasferta. La squadra di casa è guidata dall’allenatore Palladino. I bianconeri si trovano a un solo punto dalla zona Champions League e questa sfida potrebbe risultare decisiva per la classifica. La partita è prevista tra le prossime giornate di campionato e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre.

La Juventus si prepara a una trasferta ad altissima tensione contro l’ Atalanta di Palladino, con un solo punto di distacco dalla zona Champions League. In palio non ci sono solo tre punti fondamentali per la classifica, ma anche il futuro di uno dei giocatori più costosi della rosa: Teun Koopmeiners. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Koopmeiners, l’ultima chiamata Pronostico Juventus-Benfica, riecco Mou per i bianconeri: ultima chiamataJuventus-Benfica è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,... David Juventus, per il canadese è l’ultima chiamata o quasi: ecco cosa succederà con il rientro di Vlahovic. Lo scenariodi Redazione JuventusNews24David Juventus, la sfida contro il Pisa rappresenta un bivio cruciale prima del rientro di Vlahovic che cambierà per... Galatasaray-Juventus 5-2: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Koopmeiners si gioca la Juve: in nazionale si è riciclato in un altro ruolo, ha 8 partite per la conferma; Koopmeiners e il nuovo ruolo di falso esterno con l'Olanda: una mossa riproponibile alla Juventus?; Spalletti studia le mosse per l’Atalanta: Juve senza McKennie, dubbio modulo, testa a testa Koopmeiners-Boga; Juve, le ultime sul futuro di Koopmeiners: rush finale sarà decisivo. Juve, ultima chiamata per Koop: a Bergamo si gioca la fiducia di Spalletti e del clubAlla Continassa non vorrebbero buttar via l'investimento fatto sull'olandese, ma si attende un riscontro positivo sul campo. L'occasione arriva grazie alla squalifica di McKennie ... gazzetta.it Juventus, assist di Koopmeiners con l'Olanda: l'ultimo in bianconero risale a febbraioAl 36' dell'amichevole tra Olanda e Norvegia, il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners, arrivato in bianconero nell'estate 2024 dall'Atalanta, ha nesso a referto un assist ... tuttojuve.com Idolo Lichtsteiner che come Nedved si è rifiutato di giocare con l'Inter per fedeltà alla Juventus Fatti e non parole #Juventus #Lichtsteiner #Inter - facebook.com facebook ULTIM'ORA: La Juventus si prepara a offrire un contratto da professionista a Davide Marchisio (16), impressionata dai suoi progressi. È il figlio maggiore della leggenda del club Claudio Marchisio. — @sportmediaset x.com