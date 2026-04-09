Juventus infortunio Vlahovic e rinnovo | cosa è cambiato?

La Juventus ha confermato il proprio impegno nei confronti di Dusan Vlahovic, nonostante i recenti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. La società continua a considerare l’attaccante serbo un elemento fondamentale per la strategia tecnica della squadra e sta portando avanti le trattative per il rinnovo del contratto. La questione riguarda sia le capacità fisiche di Vlahovic che il suo ruolo all’interno del progetto tattico del club.

Vlahovic e la questione rinnovo: la centralità tecnica e il nodo fisico. Nonostante i recenti stop, la Juventus conferma la propria fiducia in Dusan Vlahovic, ritenendolo un profilo imprescindibile per il progetto tattico. Il giocatore gode della stima dell’ambiente e viene ancora considerato un pilastro su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, infortunio Vlahovic e rinnovo: cosa è cambiato? Rinnovo Vlahovic, la Juventus non vuole andare oltre questa offerta. Che cosa sta succedendodi Angelo CiarlettaRinnovo Vlahovic, la Juventus non vuole andare oltre questa offerta per lo stipendio del centravanti serbo. Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato l’offerta. Ecco che cosa potrebbe accadere in questa settimanadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato un’importante offerta. Juventus, infortunio Vlahovic, lesione di alto grado alla coscia sinistra: i tempi di recupero Temi più discussi: Vlahovic, stagione assurda: fuori almeno altre 3 settimane. Nessuna lesione per Perin; Vlahovic e Perin: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Juventus, lesione per Vlahovic: sarà out per 3 settimane. Perin da valutare giorno per giorno; La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare. Juventus, rebus Vlahovic: niente Milan e come cambia il futuro | CMStagione maledetta per Dusan Vlahovic. Dopo il rientro nel finale di partita con il Sassuolo, a quasi quattro mesi dal pesante infortunio alla coscia dello scorso novembre, il centravanti serbo della ... calciomercato.it Juventus, infortunio nel riscaldamento per Vlahovic: l'esito degli esami strumentaliDusan Vlahovic ha rimediato un altro infortunio durante Juventus-Genoa: le sue condizioni, quando rientra e chi lo sostituisce ... assopoker.com McKennie ricorda i tempi con CR7 alla Juventus - facebook.com facebook "Col Milan avevamo chiuso due volte, alla Juventus eravamo avanti di 20 anni rispetto agli altri" A tutto Paratici, tra passato e presente alla Fiorentina x.com