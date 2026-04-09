Juventus il dubbio di Spalletti | Boga falso nueve o all in su Milik?
L'infortunio di Vlahovic ha messo in discussione le scelte offensive della Juventus, costringendo l'allenatore a valutare diverse opzioni. Tra queste, ci sono la possibilità di utilizzare Boga come falso nueve oppure di puntare tutto su Milik per la fase finale della stagione. La squadra si trova in una fase cruciale, con la qualificazione alla Champions League che dipende dai risultati delle prossime partite.
L’infortunio di Vlahovic e le alternative di Spalletti. La Juventus si trova ad affrontare uno sprint finale ad alta tensione, con la qualificazione in Champions League seriamente a rischio. Con sole sette partite al termine del campionato e un distacco di un punto dal sorprendente Como L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, le parole di Spalletti “Boga falso nueve? Si può fare!”Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partita casalinga di domani con il Sassuolo di Fabio Grosso.
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Idolo Lichtsteiner che come Nedved si è rifiutato di giocare con l'Inter per fedeltà alla Juventus Fatti e non parole #Juventus #Lichtsteiner #Inter - facebook.com facebook
ULTIM'ORA: La Juventus si prepara a offrire un contratto da professionista a Davide Marchisio (16), impressionata dai suoi progressi. È il figlio maggiore della leggenda del club Claudio Marchisio. — @sportmediaset x.com