Juventus | ennesimo colpo di sfortuna

La Juventus ha subito un nuovo infortunio durante il riscaldamento prima della partita contro il Genoa. Gli esami al J|Medical hanno confermato una lesione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio sinistro di Dusan Vlahovic. L’attaccante sarà lontano dal campo per un periodo non specificato. La squadra dovrà fare a meno del giocatore in vista delle prossime gare.

La Juventus ha incassato l’ennesimo colpo di sfortuna con Dusan Vlahovic. Gli esami al JMedical hanno confermato una lesione di basso grado al muscolo soleo (polpaccio sinistro), accusata durante il riscaldamento nel match contro il Genoa. Il centravanti serbo, rientrato da poco dopo un grave infortunio all’adduttore che lo aveva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ennesimo colpo di sfortuna Infortunio Anguissa, ennesimo colpo di scena: quando rientraCresce l’attesa per la super sfida tra Napoli e Roma, ma intanto c’è un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zambo Anguissa. Leggi anche: L’ennesimo colpo di scena: ora è Paramount a comprare Warner Bros Temi più discussi: Fullkrug ennesimo flop in attacco dopo Giroud: destino segnato al Milan; Il Genoa cade, vince la Juve 2-0, peccato per il rigore di Martin. De Rossi: Serviva più aggressività; Ennesimo colpo di scena a Montello: la sindaca Elvira Borali si è dimessa, di nuovo; Chuki-Juve, conferme sul possibile colpo a zero per l'attacco in estate: la strategia dei Bianconeri. Terremoto Juve, Koopmeiners pronto a salutare: le cifreEnnesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: la Juventus ha ormai deciso. calciomercato.it Il Genoa cade, vince la Juve 2-0, peccato per il rigore di Martin. De Rossi: Serviva più aggressivitàI rossoblù, con l'inedita quarta maglia, escono sconfitti dal match dello Stadium. La Juve ipoteca i 3 punti nei primi minuti con Bremer e McKennie. Al 74' il ... ilsecoloxix.it La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com