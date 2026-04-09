Juventus e Spalletti avanti insieme fino al 2028

La Juventus ha deciso di confermare l'allenatore toscano fino al 2028, mantenendo così la continuità con la guida tecnica. L'allenatore è arrivato a Torino a ottobre dell'anno precedente, sostituendo l'allenatore precedente. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di prolungare il contratto, senza indicare eventuali modifiche nel progetto sportivo. La scelta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

I bianconeri hanno scelto la linea della continuità confermando il tecnico toscano giunto a Torino ad ottobre dello scorso anno al posto dell’esonerato Tudor. La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno così il loro matrimonio fino al 30 giugno 2028, gettando le basi per un futuro vincente. JUVENTUS E SPALLETTI INSIEME FINO AL 2028: ATTESA PER L’ANNUNCIO Ancora qualche ora, e poi il contratto che legherà il tecnico di Certaldo alla società bianconera, sarà ufficializzato. Da quanto filtra, si tratterà di un annuncio sobrio per non distogliere l’attenzione dell’ambiente dal fondamentale match di sabato, in chiave Champions League, a Bergamo contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus e Spalletti avanti insieme fino al 2028 Leggi anche: Juve, patto per il futuro: Vlahovic e Spalletti insieme fino al 2028 Spalletti rinnoverà con la Juventus fino al 2028Luciano Spalletti rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al 2028 a prescindere dalla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A Temi più discussi: Juve-Spalletti avanti fino al 2028: l'annuncio entro le prossime 24 ore; Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: Non riesco a capire perché…; Corsa al quarto posto: Fabregas ha due vantaggi, Gasp sembra il marziano di Flaiano; Ottolini prima di Juventus-Genoa: Con Vlahovic disponibilità reciproca, avanti con Spalletti indipendentemente dal verdetto della stagione. Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagliLa Juventus sceglie la continuità: Luciano Spalletti resterà alla guida dei bianconeri. Un accordo ormai definito che va ben oltre il semplice. tuttomercatoweb.com Calcio, Juve avanti con SpallettiRoma, 9 apr. (askanews) – La Juventus sceglie la continuità e conferma Luciano Spalletti alla guida dei bianconeri. L’accordo, ormai definito, va oltre il presente e si inserisce in una strategia di l ... askanews.it Idolo Lichtsteiner che come Nedved si è rifiutato di giocare con l'Inter per fedeltà alla Juventus Fatti e non parole #Juventus #Lichtsteiner #Inter - facebook.com facebook ULTIM'ORA: La Juventus si prepara a offrire un contratto da professionista a Davide Marchisio (16), impressionata dai suoi progressi. È il figlio maggiore della leggenda del club Claudio Marchisio. — @sportmediaset x.com