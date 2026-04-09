Danilo ha condiviso la sua esperienza in un'intervista trasmessa su Flamengo TV, parlando del suo percorso tra la Juventus, il Flamengo e la Nazionale brasiliana. Ha raccontato i momenti vissuti durante le varie tappe della carriera e ha parlato della sua amicizia con Alex Sandro. Inoltre, ha descritto il suo ritorno in Brasile e il suo ruolo nelle diverse formazioni.

Danilo si è raccontato su Flamengo TV: dall’esperienza alla Juventus all’amicizia con Alex Sandro, fino al ritorno in Brasile tra Flamengo e Nazionale. Il trionfo in Libertadores e il legame col Flamengo. Danilo si conferma l’idolo assoluto del Flamengo dopo aver deciso, con un gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus; Danilo si racconta: tra Juventus, Flamengo e Nazionale

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