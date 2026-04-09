Juventus; Danilo campione dentro e fuori dal campo con Voz Futura

Il calciatore brasiliano sta portando avanti un progetto sociale chiamato Voz Futura, dedicato a giovani e comunità locali. Oltre alle partite, si dedica a iniziative che coinvolgono i più giovani, promuovendo opportunità di crescita e formazione. La sua attività nel settore sociale si aggiunge alla carriera sportiva, dimostrando un interesse attivo nel sostegno alle cause sociali. Il progetto è stato recentemente annunciato attraverso alcuni canali ufficiali e coinvolge diverse realtà del territorio.

Danilo campione dentro e fuori dal campo: il campione brasiliano si sta impegnando nel campo del sociale con il progetto Voz Futura. La visione di Danilo oltre il rettangolo di gioco. Per Danilo, il calcio non è il fine ultimo, ma uno strumento per generare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus; Danilo campione dentro e fuori dal campo con Voz Futura Il Torre scende in campo per Paul: "Sarai sempre con noi, dentro e fuori dal campo"I ragazzi sono entrati nel terreno di gioco con una maglietta celebrativa rendendo omaggio al suo compagno di squadra morto a soli 15 anni giocando a... Un campione anche fuori dal campo. Il momento tenerissimo con la bimba di Belinda BencicJannik Sinner continua a conquistare Miami, e non solo per i colpi millimetrici dalla linea di fondo. Danilo e la Voz Futura: il progetto e gli investimenti dell'ex Juve sui documentariDanilo Luiz da Silva firma la produzione del documentario e celebra con grande entusiasmo questa prima grande partnership commerciale nel nuovo ruolo di produttore ... tuttosport.com Danilo produce un docufilm su Benvindo, ballerino con una grande storia di rinascitaIl documentario Benvindo Fonseca, prodotto da Voz Futura, progetto ideato e creato da Danilo, giocatore del Flamengo e del Brasile ed ex capitano della Juventus, verrà trasmesso su tutti i voli ... corrieredellosport.it