Dusan Vlahovìc è di nuovo fuori a causa di un infortunio, lasciando vuoto nel reparto offensivo della squadra. Per la partita contro l’Atalanta, Boga potrebbe competere con David per una maglia da titolare, mentre Milik si sta allenando per assumersi un ruolo da protagonista. La situazione di questa fase della stagione ha portato a una rivisitazione delle scelte in attacco, con alcuni giocatori che si preparano a scendere in campo.

L’infortunio di Dusan Vlahovìc ridisegna nuovamente le gerarchie dell’attacco bianconero. Contro l’Atalanta Boga potrebbe insidiare David per una maglia da titolare, mentre cresce la condizione di Milik che è pronto a prendersi il posto. Vlahovìc ai box: Milik pronto a guidare l’attacco bianconero. Durante il riscaldamento nella partita contro il Genoa, Dusan Vlahovìc è stato costretto a fermarsi per un problema al polpaccio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo, con tempi di recupero stimati in circa tre settimane. L’attaccante serbo salterà le prossime partite, tra cui le trasferte decisive in chiave Champions contro Atalanta e Milan. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Vlahovìc di nuovo fuori: Milik deve trascinare l’attacco

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