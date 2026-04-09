Juve il borsino dei prestiti | Joao Mario boom a Bologna Rugani sparito a Firenze E Arthur

La Juventus ha concesso in prestito sette calciatori della prima squadra e diversi giovani talenti. Tra le destinazioni, spiccano Bologna e Firenze, dove alcuni giocatori hanno trovato spazio mentre altri sono scomparsi dai radar delle rispettive squadre. Tra i nomi più noti, Joao Mario si è fatto notare a Bologna, mentre Rugani non figura più tra i giocatori in rosa a Firenze. Anche Arthur figura tra i trasferimenti temporanei della società.

C'è chi è partito per rilanciarsi e magari potrà rappresentare un tesoretto per il club nella prossima estate, e chi, invece, soltanto per fare esperienza. Sono appena sette i calciatori della prima squadra della Juve in prestito in questa stagione, ma per i possibili riscatti ballano oltre 50 milioni. Ecco di chi si tratta e come stanno andando in questa stagione. Da settembre l'argentino è in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'Atletico Madrid, ma è destinato a tornare a Torino. I Colchoneros, infatti, dovrebbero acquistare a titolo definitivo Nico Gonzalez per 32 milioni nel caso in cui raggiunga il 60% delle partite di Liga (21) giocate per almeno 45 minuti, ma hanno già deciso di evitare che questo accada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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