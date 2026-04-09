‘Jobim 99 100’ un omaggio a Antônio Carlos Jobim tra il 99esimo e il 100esimo anniversario di nascita
Sabato 11 alle 21.30, presso il Jazz Club di Ferrara, si svolgerà l'evento ‘Jobim 99100’ dedicato a Antônio Carlos Jobim. L'iniziativa celebra il 99esimo e il 100esimo anniversario della nascita del compositore brasiliano, famoso per aver contribuito allo sviluppo della bossa nova. L'evento prevede un omaggio musicale in suo ricordo, coinvolgendo artisti e appassionati di jazz.
Sabato 11 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà l'evento ‘Jobim 99100’, un omaggio a Antônio Carlos Jobim tra il 99esimo e il 100esimo anniversario della sua nascita. Sul palco Barbara Casini, Alessandro Lanzoni, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Un progetto raffinato che unisce. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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