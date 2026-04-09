Joao Mario brilla tra i prestiti Juve ma tornerà a Torino? Le ultime novità

Joao Mario sta giocando con continuità in prestito al Bologna, dove ha messo a segno alcune prestazioni convincenti. La società bianconera mantiene un diritto di riacquisto, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle decisioni future. La situazione contrattuale dell’esterno portoghese è oggetto di attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulla possibile permanenza o ritorno a Torino.

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