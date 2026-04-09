Jim Ross ha espresso la sua preferenza per l’edizione tradizionale di Wrestlemania, che si svolgeva in una sola serata. Ha dichiarato di non essere convinto dall’attuale formula, che prevede più giornate. Ross ha sottolineato di preferire ancora un evento unico e di grandi dimensioni, rispetto alle manifestazioni che si estendono su più giorni. La sua opinione si basa sulla volontà di mantenere la tradizione originale dell’evento.

Jim Ross non è convinto dell’attuale formula di WrestleMania della WWE e ha chiarito di preferire ancora un evento unico e grandioso. Intervistato da Grilling JR, a Jim Ross è stato chiesto se preferisse WrestleMania come evento di una sola serata o di due. La sua risposta è stata immediata e definitiva: “Una sola. Una sola serata.” Ross ha spiegato che, a suo parere, WrestleMania funziona meglio quando tutti gli incontri sono concentrati in un’unica serata ricca di appuntamenti, anziché essere divisa in due serate. Ciononostante, Ross ha chiarito di comprendere la scelta della WWE di passare a due serate, ma rimane comunque fortemente orientato verso il format tradizionale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Ross: “Preferivo quando Wrestlemania si svolgeva in una sola serata”.

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