Jelena Ostapenko a muso duro con uno spettatore | Vieni a giocare tu così imparo Poi stampa Eala

Durante un incontro degli ottavi a Linz, la tennista Jelena Ostapenko ha avuto un acceso scambio con uno spettatore che la disturbava ripetutamente. In risposta alle provocazioni, ha invitato l’osservatore a scendere in campo per giocare, affermando: «Vieni a giocare tu, così imparo». Dopo l’episodio, l’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla situazione.