Jelena Ostapenko a muso duro con uno spettatore | Vieni a giocare tu così imparo Poi stampa Eala
Durante un incontro degli ottavi a Linz, la tennista Jelena Ostapenko ha avuto un acceso scambio con uno spettatore che la disturbava ripetutamente. In risposta alle provocazioni, ha invitato l’osservatore a scendere in campo per giocare, affermando: «Vieni a giocare tu, così imparo». Dopo l’episodio, l’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla situazione.
Jelena Ostapenko si è sfogata verso uno spettatore particolarmente molesto durante il match degli ottavi a Linz contro Alexandra Eala. Poi da quel momento ha infilato 6 game di fila, spazzando via la filippina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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