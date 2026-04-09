L'attore noto per i ruoli d'azione tornerà sul grande schermo con un nuovo film intitolato

Svelata l'uscita di Mutiny, nuovo action che vedrà ancora una volta l'attore assoluto protagonista e con una storia di vendetta che lo spingerà a risolvere un intrigo internazionale Lionsgate ha svelato il trailer e il poster del prossimo film d'azione con Jason Statham, Mutiny, annunciando anche la data d'uscita di questa nuova avventura con protagonista l'attore britannico. Il poster del film, condiviso nelle scorse ore, mostra Statham appeso alla fiancata di una barca, con un'arma in mano, mentre scruta l'acqua e un'altra nave militare in lontananza. La data d'uscita e il cast di Mutiny Questa nuova avventura d'azione con Statham arriverà nelle sale americane il 21 agosto 2026, in piena stagione estiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Statham cerca vendetta in mare aperto: la data d'uscita del nuovo action

Viva La Madness | Reunion per Guy Ritchie, Jason Statham e Vinnie Jones nel nuovo action-thrillerLe riprese di Viva La Madness sono ufficialmente iniziate a Londra e il regista Guy Ritchie ha deciso di fare le cose in grande.

Jason Statham è pronto all’azione: il nuovo trailer di Missione Shelter in vista dell’uscita imminente al cinema01 Distribution ha rilasciato il nuovo trailer di Missione Shelter, l’atteso action-thriller che vede protagonista l’icona del genere Jason Statham.

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Questi 3 film con Jason Statham sono oro: ecco perché dovresti recuperarli!Oltre ai celebri franchise, Jason Statham spicca in chicche meno note che però racchiudono un po' l'essenza del successo di questo attore action. cinema.everyeye.it