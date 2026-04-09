Il 9 aprile 2026, il SuperEnalotto ha raggiunto un jackpot di 146,7 milioni di euro, il più alto mai registrato a livello mondiale tra le lotterie ancora in vigore. La cifra, che supera ogni record precedente, ha attirato l’attenzione di molti giocatori, rendendo quell’estrazione la più ricca di sempre nella storia delle lotterie. La somma è stata annunciata ufficialmente prima dell’estrazione di giovedì.

Il SuperEnalotto torna in cima al mondo. Per l’estrazione di giovedì 9 aprile 2026 il jackpot sale a 146,7 milioni di euro e diventa il più alto tra tutte le lotterie attive. Il montepremi italiano ha superato infatti quelli di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e Mega Millions, che negli ultimi anni hanno spesso dominato la scena globale. Perché un jackpot così alto attira più giocate. Quando il jackpot supera i 100 milioni, cosa che capita di sovente in Italia, cambia completamente la percezione del gioco. Se supera i più illustri “colleghi” mondiali, infatti, la giocata diventa un vero e proprio evento. Più il montepremi cresce, più se ne parla. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Jackpot del SuperEnalotto record per l’estrazione del 9 aprile 2026, è il più alto al mondo

SuperEnalotto, è record per il jackpot che sfiora i 147 milioni di euro: è il più alto al mondoSale l'attesa per l'estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile: in palio c'è il Jackpot più alto di sempre, ben 146,9 milioni di euro.

SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondoCon la febbre da “6”, cresce l’attesa per la prossima estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile a partire dalle 20.

SuperEnalotto da record: il jackpot sfiora i 147 milioni di euro, è il più alto del mondo

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