Iziwork da automotive a gomma-plastica bene mercato somministrazione

Nel 2025, il settore della somministrazione di lavoro ha registrato un calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Nonostante questa contrazione, l’azienda di servizi di lavoro temporaneo ha concluso l’anno con risultati in controtendenza rispetto al mercato generale. Iziwork, che opera nel settore della somministrazione, ha visto un andamento positivo in un mercato caratterizzato da difficoltà.

(Adnkronos) – In un contesto di contrazione per il mercato della somministrazione di lavoro (–0,8% rispetto al 2024), Iziwork chiude il 2025 con risultati in controtendenza. A trainare le performance dell’azienda sono alcuni comparti particolarmente dinamici. In testa l’automotive, che segna un incremento record del 102% su base annua. Seguono il settore gomma-plastica, in crescita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Il settore della Gomma PlasticaNel 2024 calano i fatturati e gli utili ma la redditività resta stabile e il distretto bergamasco si conferma punto di riferimento della manifattura... Iziwork Italia, da nuova Hub a Treviso ricerca profili logistica tessile e alimentare(Adnkronos) – Iziwork, sulla scia della nuova leadership, iniziata con la nomina di Domenico Di Gravina a managing director group Italy e del... Iziwork, da automotive a gomma-plastica bene mercato somministrazioneSul fronte delle professioni più richieste, spiccano i ruoli di sales assistant, figure commerciali e tecnici specializzati nei diversi comparti ... adnkronos.com Iziwork, la piattaforma digitale di lavoro temporaneo punta al mercato italiano con uno staff di 150 persone e l’apertura di 8 hub regionaliIziwork, la job tech francese chiude un round di finanziamento di 35.4 milioni di euro da importanti investitori internazionali – Cathay Innovation e Bpifrance – e punta a espandersi in Europa, Italia ... corriereadriatico.it