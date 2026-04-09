Italian Champions Tour 2026 | al via una stagione da record con 30 squadre e cinque tappe d’eccellenza

È iniziata ad Arezzo la sesta edizione dell’Italian Champions Tour, il circuito italiano di salto ostacoli a squadre. La stagione 2026 conta 30 squadre partecipanti e si svilupperà lungo cinque tappe. La manifestazione si svolge in diverse località italiane e si concentra su competizioni di alto livello dedicate alle squadre di equitazione.

Prende il via ad Arezzo la sesta edizione dell’Italian Champions Tour, il principale circuito italiano di salto ostacoli a squadre, che nel 2026 si presenta con numeri e ambizioni in crescita. Sono infatti 30 i team iscritti tra i circuiti SPORT e PRO, a conferma della maturità e del successo di un progetto nato nel 2021. La stagione, che rafforza la collaborazione con Fieracavalli, si articolerà in cinque tappe di alto profilo: dopo l’esordio ad Arezzo, il circuito farà tappa a Lido di Camaiore durante il prestigioso Longines Versilia Horse Show, proseguirà a Roma in occasione dello CSIO di Piazza di Siena, introdurrà la novità di Ascoli Piceno a settembre e si concluderà a Verona durante Fieracavalli. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Italian Champions Tour 2026: al via una stagione da record con 30 squadre e cinque tappe d’eccellenza Gabbani 2026: 30 tappe da Vigevano a Vinovo, tour completoFrancesco Gabbani sta per trasformare l’Italia in un palcoscenico continuo, con una serie di concerti che copriranno la penisola da nord a sud. Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026NAPOLI – Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour... Argomenti più discussi: Italian Champions Tour 2026: il programma, i team e dove vedere il circuito di salto ostacoli a squadre • Sport equestri; Toscana Tour: Stockdale record, bene Bistoni; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Pagina 2 | Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla Champions. Italian Champions Tour 2026: il programma, i team e dove vedere il circuito di salto ostacoli a squadre • Sport equestriDal 10 aprile al 5 novembre torna l’appuntamento italiano con l’equitazione di alto livello. Scopri di seguito il programma, le squadre e dove vedere l’Italian Champions Tour 2026. olympics.com Dal 10 aprile al 5 novembre torna l’appuntamento italiano con l’equitazione di alto livello. Scopri di seguito il programma, le squadre e dove vedere l’Italian Champions Tour 2026. #sportequestri #equitazione #ICT26 #equestrian x.com *Champions tour Arezzo* @kepitalia come vivere al meglio le tue competizioni in sicurezza e stile Super kep cromo personalizzati per la Squadra che scenderà in campo settimana prossima *dell'italian champions tour* che vedrà in gara cavalli e cavalie - facebook.com facebook