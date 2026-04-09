Nel 2025, il settore farmaceutico e delle biotecnologie in Italia si distingue come uno dei principali a livello mondiale, con dati che attestano un forte incremento delle attività e delle produzioni. La crescita riguarda soprattutto le aziende specializzate nel settore bio-farmaceutico, che hanno registrato un aumento significativo di investimenti e di esportazioni. Questo scenario si manifesta in un momento di grande attenzione internazionale per le innovazioni italiane in questo campo.

Il settore farmaceutico e delle biotecnologie in Italia sta vivendo una fase di straordinario rilievo globale, come evidenziato dai dati relativi al 2025. Durante l’incontro Innovaction tenutosi a Roma, Strozzi, responsabile dell’ufficio IV dedicato alla promozione delle filiere industriali innovative e alle start-up presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha sottolineato come il Paese si collochi tra i protagonisti mondiali in questo ambito tecnologico e sanitario. L’innovazione italiana sui palcoscenici internazionali. L’obiettivo strategico delineato da Strozzi mira a sfruttare appieno il prestigio acquisito nel corso del 2025 per proiettare l’eccellenza scientifica nazionale durante le principali esposizioni settoriali nel mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia leader mondiale: il boom del bio-farmaceutico nel 2025

Italia, export in crescita del 3,3% nel 2025: farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese.L'Italia ha concluso il 2025 con un aumento del 3,3% delle esportazioni, raggiungendo un saldo commerciale di 50,746 miliardi di euro.

Leggi anche: Turismo, il Viminale: “Nel 2025 boom di visitatori in Italia”

Temi più discussi: Ferrari o Kimi Antonelli? Quel dilemma del tifo che divide l'Italia; Italia senza Mondiali, azzerare tutto e ripartire dalla competenza di Giovanni Malagò | il commento; Niente Mondiali di calcio? Le imprese che questa generazione ha visto lo stesso; Epatite C. Otre 3 milioni di persone testate in 5 anni, Italia leader europea per trattamenti.

Donnarumma, il pianto dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: La vita sa premiare chi dà tuttoIl post social del poriere della Nazionale dopo la cocente sconfitta contro la Bosnia: Le parole servono a poco ... corrieredellosport.it

Il viceministro Valentini: Imballaggi e packaging, l’Italia è leader mondiale. Imprese, credete nell’IAValentino Valentini, viceministro delle imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso è stato recentemente a Nuova Delhi, in India, all’AI Impact Summit. Che ruolo sta giocando l’Intelligenza ... quotidiano.net

Ritenuto il leader dei palestinesi in Italia e, dagli investigatori della Digos e della Guardia di finanza, il referente della stessa Hamas sul territorio nazionale. È accusato di aver recuperato offerte attraverso l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo pal - facebook.com facebook

#Biologico, De Noia riconfermato presidente nazionale di #Anabio- #Cia. Italia leader nel settore. VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI @Luigi_DEramo @SocialMasaf #Fini @Cia_Agricoltura #DeNoia @Anabio2015 x.com