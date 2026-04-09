Italia e Turchia hanno firmato un accordo che prevede l’avvio della produzione di piattaforme navali di superficie ibride nel territorio italiano. La collaborazione tra le industrie dei due paesi si sta sviluppando in modo più concreto, segnando un passo avanti nelle attività di cooperazione nel settore navale. L’intesa rappresenta un momento importante per le aziende coinvolte e per la realizzazione di progetti condivisi nel campo delle tecnologie marine.

La cooperazione tra industria italiana e turca entra in una fase operativa con un accordo che punta a portare in Italia la produzione di piattaforme navali di superficie ibride. Piloda Defence, HAVELSAN e VN Maritime Technologies hanno siglato un’intesa per sviluppare, integrare, commercializzare e consegnare unità configurabili per missioni con equipaggio, senza equipaggio o in modalità mista, con attività produttive previste nei siti di Piloda e VN Maritime. L’obiettivo è il mercato istituzionale italiano, con possibili applicazioni per Marina Militare, Guardia di Finanza e altre amministrazioni pubbliche. L’intesa si inserisce in una collaborazione già avviata tra Piloda Shipyard e VN Maritime, che hanno già avviato la produzione congiunta di quaranta unità da quindici metri per il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia e Turchia accelerano sulle piattaforme navali ibride

Jeep Compass in promozione: i vantaggi delle offerte sulle versioni ibride ed elettricaCompletamente rinnovata nel design, negli interni e costruita sulla nuova piattaforma Stla Medium, la Jeep Compass punta a ridefinire il...

Leggi anche: La Commissione accusa Meta e TikTok, ma resta prudente sulle altre piattaforme americane

Temi più discussi: Euro 2032, Sessa commissario degli stadi: l'Italia accelera sull'ultimo miglio - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture; TeamSystem accelera all’estero: acquisizioni in Francia e Turchia; Ritardi e criticità degli stadi in Italia: corsa contro il tempo verso Euro 2032; TeamSystem acquisisce ACD e accelera in Francia. In Turchia tocca a DIA Yaz?l?m.

Italia e Turchia accelerano sulle piattaforme navali ibrideLa cooperazione tra industria italiana e turca entra in una fase operativa con un accordo che punta a portare in Italia la produzione di piattaforme navali di superficie ibride. Piloda Defence, HAVELS ... formiche.net

Turchia-Italia: Urso rilancia l’asse industriale, focus su spazio e tecnologie avanzateItalia e Turchia accelerano sulla cooperazione industriale e tecnologica, spostando il baricentro del partenariato verso spazio, ... agenzianova.com

Ditonellapiaga: "Non so se il mio disco si potrà chiamare Miss Italia". Presentato ricorso cautelare d'urgenza sull'uso del nome, ieri udienza in tribunale a Roma. #ANSA - facebook.com facebook

Instagram, arrivano anche in Italia il filtro 13+ e i contenuti limitati per gli under 18: come funzionano x.com