Istruzione degli adulti annullata FIERIDA 2026 a Termoli | evento riprogrammato in autunno Nota MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato con una nota datata 9 aprile l’annullamento dell’11ª edizione di FIERIDA, evento dedicato all’istruzione degli adulti previsto a Termoli. La manifestazione, originariamente programmata, sarà riprogrammata per l’autunno, senza indicazioni specifiche sulla nuova data. La decisione riguarda esclusivamente questa edizione, senza coinvolgere altre iniziative correlate.