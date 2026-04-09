Istruzione degli adulti annullata FIERIDA 2026 a Termoli | evento riprogrammato in autunno Nota MIM
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato con una nota datata 9 aprile l’annullamento dell’11ª edizione di FIERIDA, evento dedicato all’istruzione degli adulti previsto a Termoli. La manifestazione, originariamente programmata, sarà riprogrammata per l’autunno, senza indicazioni specifiche sulla nuova data. La decisione riguarda esclusivamente questa edizione, senza coinvolgere altre iniziative correlate.
Con una nota del 9 aprile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato l’annullamento dell’11ª edizione di FIERIDA, la manifestazione nazionale dedicata all’istruzione degli adulti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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