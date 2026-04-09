Un istruttore di guida francese è stato fermato dalla gendarmeria mentre percorreva un’autostrada a 203 kmh, superando di molto il limite di 130 kmh. Durante i controlli, è risultato positivo all’alcol e la sua carriera professionale è stata sospesa. La vicenda riguarda un episodio di guida pericolosa e violazione delle norme stradali, che ha portato alla sospensione dell’attività professionale dell’istruttore.

Un istruttore di guida francese è stato fermato dalla gendarmeria mentre percorreva un’autostrada a una velocità di 203 kmh, ben oltre il limite di 130 kmh consentito. Il controllo ha rivelato un tasso alcolemico molto elevato, scatenando una serie di sanzioni che colpiscono duramente la carriera professionale dell’uomo, la cui attività sarà sospesa fino alla seconda metà del 2026. L’episodio si è trasformato rapidamente da un semplice accertamento per eccesso di velocità in un complesso caso giudiziario a causa della combinazione tra l’ebbrezza e il superamento del limite di velocità di 73 kmh. Secondo le normative vigenti in Francia, quando la guida in stato di alterazione viene accoppiata a una velocità superiore di almeno 30 kmh rispetto al limite, le conseguenze vengono inasprite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Istruttore a 203 km/h sotto l’effetto di alcol: carriera sospesa

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