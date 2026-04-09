L’amministrazione comunale dell’Isola del Giglio ha annunciato le dimissioni del sindaco e del vice sindaco nel pomeriggio di giovedì 9 aprile 2026. La decisione è arrivata in un periodo segnato da blocchi e indagini di carattere legale, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi delle dimissioni. Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno formalizzato la loro scelta di lasciare gli incarichi, lasciando un vuoto nella guida del comune.

L’amministrazione dell’Isola del Giglio ha subito un arresto improvviso questo giovedì 9 aprile 2026, con la consegna formale delle dimissioni da parte del sindaco Armando Schiaffino e del suo vice Guido Cossu. La decisione, che colpisce il cuore della gestione municipale, è stata comunicata ufficialmente ai consiglieri, alla prefetta Paola Berardino, al segretario comunale e persino alla Procura, segnando una frattura profonda dopo circa venti mesi dall’inizio del mandato elettorale. Il peso di questo addio è considerevole, data la figura di Cossu che ricopriva ruoli chiave legati al bilancio, al demanio, al personale, alla scuola, al lavoro e alla portualità, settori vitali per un’economia insulare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola del Giglio: sindaco e vice si dimettono tra blocchi e indagini

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Underwater Pro Tour, iniziativa all’Isola del Giglio: “Contribuire attivamente alla tutela del mare e del territorio”Due giornate incentrate sulla tutela dell’ambiente marino e delle aree costiere dell’Isola del Giglio.

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Terremoto politico all’Isola del Giglio, sindaco e vice si dimettono. “Negli uffici c’è chi ha fatto ostruzionismo” x.com

la mia gratitudine per giornate così perfette è grande..... Dalla spiaggia si vedeva l'Argentario L'isola del giglio L'isola di Montecristo L'isola di Pianosa L'isola d'Elba La Corsica con i monti innevati ....un miracolo della natura - facebook.com facebook