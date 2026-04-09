All’Isola del Giglio, il sindaco e il vicesindaco hanno presentato le dimissioni con una lettera ufficiale. La decisione è stata comunicata oggi, 9 aprile 2026, eliminando temporaneamente la guida amministrativa del comune. La notizia ha suscitato un forte interesse tra i residenti e le autorità locali, che ora si trovano a gestire una fase di transizione politica.

ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO) – Terremoto politico all’Isola del Giglio. Con una lettera ufficiale oggi, 9 aprile 2026, il sindaco Armando Schiaffino e il vicesindaco e assessore al bilancio Guido Cossu hanno rassegnato le dimissioni dalla propria carica comunale. “Il principale motivo di tale decisione – spiegano nel documento – è da individuare nella impossibilità, a oltre 20 mesi dalle elezioni, di concretizzare una necessaria riorganizzazione razionale e funzionale di alcuni uffici, nel rispetto di un consolidato principio legislativo che tale potere compete agli organi di governo e non ai funzionari. Questa ormai troppo lunga vicenda sta comportando conseguenze al buon andamento dell’Ente e in tale consapevolezza riteniamo doverosa la presente decisione, in modo da consentire successivamente la nomina di un commissario prefettizio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Isola del Giglio, caos in comune: si dimettono sindaco e vice

Isola del Giglio: sindaco e vice si dimettono tra blocchi e indaginiL’amministrazione dell’Isola del Giglio ha subito un arresto improvviso questo giovedì 9 aprile 2026, con la consegna formale delle dimissioni da...

Terremoto politico all’Isola del Giglio, sindaco e vice si dimettono. “Negli uffici c’è chi ha fatto ostruzionismo”Isola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – Terremoto politico all’Isola del Giglio: il sindaco Armando Schiaffino e il vicesindaco Guido Cossu si...

Temi più discussi: Stipendi, è ancora caos al Giglio. Dipendenti in assemblea al porto; Assunzioni . La Giunta ora ci spieghi; Stipendi è ancora caos al Giglio Dipendenti in assemblea al porto; Giglio stipendi finalmente pagati | finisce il caos dei ritardi.

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Terremoto politico all'Isola del Giglio: si dimettono Sindaco e Giunta, cosa accade oraCon una lettera, che pubblichiamo di seguito, datata 9 aprile 2026, il Sindaco Armando Schiaffino e il Vicesindaco Guido Cossu hanno rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dalle rispettive car ... giglionews.it

Terremoto politico all’Isola del Giglio, sindaco e vice si dimettono. “Negli uffici c’è chi ha fatto ostruzionismo” x.com

la mia gratitudine per giornate così perfette è grande..... Dalla spiaggia si vedeva l'Argentario L'isola del giglio L'isola di Montecristo L'isola di Pianosa L'isola d'Elba La Corsica con i monti innevati ....un miracolo della natura - facebook.com facebook