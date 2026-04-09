Iscrivono 5 mucche all’asilo | l’assurda mossa per salvare la classe dalla chiusura

In un piccolo comune dell’Alsazia, cinque mucche sono state iscritte ufficialmente alla scuola dell’infanzia locale. La decisione ha attirato l’attenzione, scatenando reazioni contrastanti tra la comunità e le autorità. La mossa è stata presa per cercare di evitare la chiusura della scuola, che rischiava di chiudere a causa di bassi numeri di iscritti. La vicenda ha suscitato discussioni sulla creatività delle soluzioni adottate per mantenere aperte le strutture scolastiche.

A Moosch, un piccolo comune dell’Alto Reno in Alsazia, cinque mucche sono state ufficialmente iscritte alla scuola dell’infanzia. Il gesto, tra il surreale e l’ironico, è l’estrema mossa dei genitori e del sindaco José Schruoffeneger per impedire la chiusura di una classe e attirare l’attenzione del ministero dell’Educazione nazionale francese sulla crisi dei piccoli centri. L’iscrizione simbolica. Le cinque giovenche – Abondance, Amandine, Abeille, Arlette e Amsel – sono state accompagnate davanti all’istituto e sistemate in un recinto su un tappeto di paglia. I loro fascicoli di iscrizione, completi di nomi e dati, sono stati regolarmente depositati nella cassetta delle lettere della scuola materna. 🔗 Leggi su Open.online

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Casa nel bosco: Rita de Crescenzo incontra la famiglia. I genitori iscrivono i figli a scuola il giorno dopo di Giorgio Iori #ultimora #lercio #notizie Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook