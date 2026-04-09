iran tutti hanno perso

È stato annunciato un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran volto a sospendere temporaneamente le tensioni tra i due Paesi. La notizia arriva dopo mesi di negoziati e segnala un passo verso una riduzione dei conflitti. Tuttavia, l’accordo resta fragile e non è ancora chiuso ufficialmente. Le parti coinvolte continuano a monitorare attentamente gli sviluppi, mentre il mondo osserva con attenzione gli esiti di questa trattativa.

È stato raggiunto un primo, fragile accordo tra Stati Uniti e Iran sulla sospensione della guerra. Forse. Israele, come spesso accade, lo interpreta in modo autonomo e ritiene che tale accordo non debba estendersi al Libano, dove continua a bombardare e uccidere, confermando una linea di distruzione di massa che richiama quanto già avvenuto a Gaza. Tutti si proclamano vincitori di una guerra, come se fosse stata una partita di calcio. Una guerra che non avrebbe mai dovuto essere combattuta: sarebbe stata necessaria un’azione diplomatica capace di proporre soluzioni meno impattanti sulla vita delle persone, troppe delle quali sono cadute sotto i bombardamenti. 🔗 Leggi su Follow.it

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Iran Resiste: USA e Israele Hanno Già Perso la Guerra

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La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele https://shorturl.at/nJ6xC - facebook.com facebook

La fragile tregua in Iran non riesce a rassicurare i listini azionari europei, che dopo il rimbalzo di ieri sono tornati a frenare a causa dei timori sulla tenuta del cessate il fuoco tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti. Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/bo x.com