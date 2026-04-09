Iran tregua lampo | misteriose vincite da migliaia di dollari

Nella giornata del 7 aprile, circa cinquanta utenti iscritti a una piattaforma di previsioni online hanno registrato guadagni consistenti, puntando su un accordo tra due nazioni. I loro investimenti sono stati effettuati pochi minuti prima che un ex presidente rendesse pubblico un cessate il fuoco tra i due paesi. Le vincite sono state di diverse centinaia di migliaia di dollari, e le operazioni sono state concentrate su una previsione riguardante un possibile accordo di pace.

Una cinquantina di nuovi utenti sulla piattaforma di previsioni Polymarket hanno ottenuto guadagni per centinaia di migliaia di dollari puntando su un accordo con l’Iran proprio pochi minuti prima che Trump rendesse pubblico l’annuncio del cessate il fuoco il 7 aprile. Le operazioni finanziarie, avvenute in una finestra temporale strettissima rispetto alla scadenza dell’ultimatum imposto dalla Casa Bianca, sollevano interrogativi sulla possibile circolazione di informazioni privilegiate prima della decisione ufficiale. Movimenti finanziari sospetti a ridosso dell’ultimatum. L’attività frenetica registrata sul sito di scommesse online ha. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran, tregua lampo: misteriose vincite da migliaia di dollari Scommettono sulla tregua in Iran poco prima dell’annuncio di Trump: vincite lampo su Polymarket a ridosso dell’ultimatumSi sono iscritti sulla piattaforma quasi al limite dello scadere dell’ultimatum di Trump all’Iran e hanno fatto scommesse molto specifiche e... Trump parla di tregua con l’Iran ma intanto invia migliaia di marine che da venerdì potrebbero prendere parte a operazioni di terra vDopo ventisei giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, qualcosa sembra finalmente smuoversi.