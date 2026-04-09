Iran Teheran blocca di nuovo Hormuz Trump | nostre truppe restano
Teheran ha nuovamente bloccato lo stretto di Hormuz, spiegando che si tratta di una risposta a quanto affermato come una violazione del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha suscitato preoccupazioni sulla possibile ripresa delle tensioni nella regione. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha confermato che le truppe statunitensi rimarranno nella zona.
Teheran blocca di nuovo lo stretto di Hormuz, a seguito di quella che ha definito una violazione del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. E avvisa: le acque piene di mine, decidiamo noi le rotte. Trump: le nostre truppe restano. Servizio di Massimiliano Cochi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano
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