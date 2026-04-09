Iran Teheran blocca di nuovo Hormuz Trump | nostre truppe restano

Teheran ha nuovamente bloccato lo stretto di Hormuz, spiegando che si tratta di una risposta a quanto affermato come una violazione del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha suscitato preoccupazioni sulla possibile ripresa delle tensioni nella regione. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha confermato che le truppe statunitensi rimarranno nella zona.