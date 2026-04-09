Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha dichiarato di non essere preoccupato riguardo alle riserve di gas dell’Iran, anche in un contesto di tensioni legate alla guerra nella regione. Ha specificato che questa situazione non rappresenta un rischio per l’Italia, senza tuttavia approfondire ulteriori dettagli sulle riserve o sulle implicazioni politiche e strategiche.

Guerra all’ Iran e riserve di gas in bilico. Non per l’Italia. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin esclude di essere preoccupato. Anzi, rilancia. Il nostro Paese sarebbe quello che sta messo meglio in Europa. Il contesto energetico è in questo momento sotto pressione. Stoccaggio di gas più alto d’Europa. “Non sono preoccupato per le riserve nel modo più assoluto: siamo al 43% di stoccaggio delle riserve di gas, il livello più alto d’Europa – osserva Pichetto – ho fatto l’atto d’indirizzo il mese scorso sulle aste per il prossimo inverno, e sono abbastanza tranquillo di arrivare alla soglia di sicurezza europea dell’80%, anzi possiamo arrivare al 90%”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pichetto: “Non sono preoccupato per le riserve di gas”

Pichetto: ‘siamo abbastanza sicuri su riserve di gas e petrolio’ROMA, 04 MAR – Per il gas e il petrolio “siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente.

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La tregua temporanea di due settimane tra Stati Uniti e #Iran fa già sentire i suoi effetti. Uno degli elementi centrali della distensione, in attesa di vedere se si riuscirà ad arrivare a un accordo di pace vero e proprio, è l'annunciata riapertura dello Stretto di #Hor x.com