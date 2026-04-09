iran meloni a un passo da punto non ritorno perseguire prospettiva pace

Nella notte tra martedì e mercoledì è stato raggiunto un accordo temporaneo di cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e i loro alleati, nel conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti e rischi di escalation nella regione. La possibilità di una soluzione duratura resta incerta, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.

ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra martedì e mercoledì è stato concordato un temporaneo cessate il fuoco tra l’Iran, gli Stati Uniti e i rispettivi alleati nel conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Siamo arrivati a un passo dal punto di non ritorno, ma ora abbiamo davanti una pur flebile prospettiva di pace, che deve essere perseguita con determinazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’informativa alla Camera. “L’Italia esprime il proprio plauso al Presidente del Pakistan Sharif, che si è fatto carico di questo difficile negoziato, con il sostegno di altri attori regionali. Ora ci auguriamo che i... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Le forze armate statunitensi rimarranno schierate vicino all'Iran fino a quando non verrà pienamente attuato un "vero accordo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella serata di ieri. "Tutte le navi, gli aerei e il personale militare, con - facebook.com facebook

La Cina non vuole fare da garante per l’Iran, e preferisce soluzioni più facili. Di @giuliapompili x.com