Iran la proposta in 10 punti agli Usa | cosa c’è di impossibile e su cosa si può trattare

Un nuovo documento in dieci punti è stato presentato dall’Iran agli Stati Uniti, includendo richieste legate a un possibile cessate il fuoco in Libano, questioni sulle sanzioni e riferimenti allo Stretto di Hormuz. La proposta solleva interrogativi circa la fattibilità di alcune richieste e le possibili aree di negoziazione. I dettagli del testo sono stati diffusi da fonti ufficiali, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

(Adnkronos) – Dal cessate il fuoco, anche in Libano, alle sanzioni, 'passando' per lo Stretto di Hormuz. Restano accesi i riflettori dei media internazionali sui dieci punti proposti dall'Iran agli Usa. Il Wall Street Journal ne propone uno schema, analizzato punto per punto. Potenzialmente negoziabile, scrive il giornale, "a seconda di come verrà definita e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump(Adnkronos) – Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con lo stop alla guerra per 2 settimane, ruota attorno al piano in 10 punti elaborato da... Iran, il piano in dieci punti presentato agli Usa: braccio di ferro, cosa prevedeDopo la tregua di due settimane raggiunta nella notte, è il piano in dieci punti presentato dall' Iran agli Stati Uniti a fare da apripista per il... Temi più discussi: Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; La proposta di Teheran in 10 punti; Tra Usa e Iran è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondo; I 10 punti della proposta dell'Iran. C'è il pedaggio per Hormuz. Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli UsaDieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. tg24.sky.it Iran, la proposta in 10 punti agli Usa: cosa c'è di impossibile e su cosa si può trattarePotenzialmente negoziabile, scrive il giornale, a seconda di come verrà definita e attuata. Funzionari iraniani hanno detto ai negoziatori di volere come garante una potenza come Cina o Russia. Non ... adnkronos.com Gli effetti della fragile tregua in Iran sui mercati non si vedono soltanto sulle borse europee. Anche i prezzi delle azioni in Corea del Sud, Giappone e Taiwan si sono fermati o sono scesi x.com Meloni: "In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno" - facebook.com facebook