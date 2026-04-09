In Iran, il cessate il fuoco temporaneo ha portato alla luce il coinvolgimento delle forze militari nelle aree civili, con numerosi casi di danni e vittime tra la popolazione civile. Sono stati segnalati episodi di violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari e restrizioni alle libertà fondamentali. La situazione rimane tesa, con le autorità che continuano a controllare strettamente le aree colpite dal conflitto.

Il fragile cessate il fuoco che interessa l'Iran apre un fronte di riflessione profonda sulla natura del conflitto e sulle promesse mancate fatte alla popolazione locale. Mentre la stabilità della tregua appare incerta, emerge con forza la necessità di rimettere i diritti umani al centro del dibattito internazionale, dopo che gli obiettivi umanitari dichiarati sono stati travolti dalle operazioni militari di Stati Uniti e Israele. Mahmood Amiry Moghaddam, che guida l'Iran Human Rights con sede a . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, il tradimento della guerra: civili nel mirino e diritti calpestati

Scuole nel mirino: oltre 100 bambini morti in Iran, Save the Children chiede protezione immediata per i minori e stop agli attacchi alle infrastrutture civiliL'escalation di violenza in Medio Oriente e nella regione circostante ha prodotto conseguenze drammatiche sulla popolazione civile.

“Lui gira libero in ospedale. Calpestati i nostri diritti”: l’ira della sorella di Eleonora, uccisa dal compagno con 24 coltellateFirenze, 11 marzo 2026 – Ha ammazzato con 24 coltellate la compagna, Eleonora Guidi, da cui ha avuto un figlio, e subito dopo ha tentato il suicidio...

USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo

Temi più discussi: Iran, secondo mese di guerra; Trump, minaccia finale all’Iran: Accordo entro 6 aprile o distruggo tutto; Orbán e Putin, guerre di religione, la Cina e Hormuz, il referendum e il tradimento; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran.

Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli UsaDieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti nella proposta di tregua del conflitto. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. tg24.sky.it

Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’IranIl presidente Usa sospende la minaccia di distruggere un’intera civiltà, mentre cresce la divisione politica interna. Dal Pakistan la mediazione decisiva. Hormuz aperto, tregua promessa anche in Liban ... ilsole24ore.com

Rimpasto, Iran, Trump, caro energia, mafia e giustizia: cosa ha detto Giorgia Meloni oggi alla Camera «Sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità». Con queste premesse la premier ha toccato tutti i nodi più caldi dell'attualità politica Leggi l’articolo - facebook.com facebook

La Premier #Meloni: "L’Italia non ha condiviso la guerra in #Iran a cui non ha partecipato: un dato emerso in tutta la sua concretezza con la vicenda di Sigonella, nella quale l’Italia si è attenuta scrupolosamente alla lettera dei trattati e degli accordi che regolan x.com