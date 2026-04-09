Durante l’ultima puntata di Tagadà, si è discusso delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, con particolare attenzione al modo in cui gli attacchi recenti sembrano rafforzare il governo di Teheran. La conduttrice e il direttore hanno analizzato le contraddizioni di una strategia che, invece di indebolire il regime iraniano, sembra contribuire a consolidarlo. La conversazione ha evidenziato come le azioni militari e diplomatiche si influenzino reciprocamente in un quadro complesso di rapporti internazionali.

Il dibattito sulla stabilità in Medio Oriente si è infiammato durante l’ultima edizione di Tagadà, dove la conduttrice Tiziana Panella e il direttore Claudio Cerasa hanno affrontato le contraddizioni della strategia statunitense verso Teheran. Al centro dello scontro, il bilancio degli attacchi ai siti nucleari iraniani e le nuove dinamiche di potere che coinvolgono lo Stretto di Hormuz e gli equilibri regionali. Le contraddizioni della linea americana su Teheran. La gestione della crisi iraniana da parte dell’amministrazione Trump ha sollevato interrogativi sulla reale coerenza delle azioni militari intraprese. Secondo quanto sostenuto da... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran e USA: il paradosso degli attacchi che rafforzano Teheran

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Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

Temi più discussi: Guerra Iran, l'Europa aiuta gli Usa ma senza esporsi: il retroscena; Nato, il paradosso dell’iter per l’uscita: gli Usa dovrebbero chiederlo a se stessi; Il paradosso del petrolio: così Teheran si sta arricchendo grazie alla guerra; Cosa succede se gli Usa escono dalla Nato (e qual è il paradosso).

Nato, alleati Ue aiutano 'in silenzio' gli Usa contro l'Iran: il paradosso dell'OccidenteFa eccezione la Spagna, ma il Regno Unito, l'Italia, la Germania, il Portogallo e persino la Francia stanno facendo la loro parte, scrive il Wall Street Journal. adnkronos.com

Cosa succede se gli Usa escono dalla Nato (e qual è il paradosso)Dall'inizio della guerra in Iran il tycoon ha iniziato a picconare l'alleanza atlantica per non essere intervenuta nel campo di battaglia, poi l'ultimatum ... tgcom24.mediaset.it

Il responsabile nucleare iraniano ha affermato che le richieste degli avversari di limitare il programma di arricchimento dell’uranio del Paese non avranno successo. Il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran Mohammad Eslami ha affermato ch - facebook.com facebook

La Premier #Meloni: "L’Italia non ha condiviso la guerra in #Iran a cui non ha partecipato: un dato emerso in tutta la sua concretezza con la vicenda di Sigonella, nella quale l’Italia si è attenuta scrupolosamente alla lettera dei trattati e degli accordi che regolan x.com