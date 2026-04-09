Iran Conte | Governo consente uso di Sigonella per gli F35

Un rappresentante del governo ha affermato che l’utilizzo della base di Sigonella per gli atterraggi e le partenze degli F35 è stato autorizzato, nonostante questa pratica non sia prevista dalla Costituzione italiana. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, in cui si è evidenziato come questa decisione possa entrare in contrasto con le norme costituzionali vigenti. La questione riguarda i limiti dell’utilizzo della base militare in relazione alle disposizioni nazionali.

Roma, 9 apr. (askanews) – “Stanno consentendo anche agli F35 di atterrare e ripartire anche da Sigonella diciamolo e non è consentito dalla nostra Costituzione”. Le prove? “So quel che dico”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Piazzapulita su La7. All’intervistatore che gli ha fatto notare che il ministro della Difesa Crosetto “ha sempre negato” di aver consentito l’utilizzo delle basi sul territorio nazionale “per azioni cinetiche” contro l’Iran, Conte ha replicato: “Non ci giochiamo intorno, perché gli F35 sono attrezzati ovviamente per colpire, non certo per operazioni di monitoraggio aereo”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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"Ci sono notizie secondo cui l'Iran starebbe imponendo dei pedaggi alle petroliere che transitano nello Stretto di Hormuz. È meglio che non lo facciano e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!". E' quanto scrive il presidente americano Donald - facebook.com facebook

La Premier #Meloni: "L’Italia non ha condiviso la guerra in #Iran a cui non ha partecipato: un dato emerso in tutta la sua concretezza con la vicenda di Sigonella, nella quale l’Italia si è attenuta scrupolosamente alla lettera dei trattati e degli accordi che regolan x.com