Io ti… Grande Fratello Vip choc tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un momento di forte tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che ha portato a uno scontro pubblico tra le due partecipanti. Il diverbio ha coinvolto parole dure e un acceso scambio di opinioni, creando un clima di grande agitazione tra gli altri concorrenti presenti. La discussione è stata ripresa e condivisa attraverso un video diffuso sui social.

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’aria è diventata improvvisamente irrespirabile: quello che sembrava un equilibrio (già traballante) tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini si è trasformato in un botta e risposta da brividi. Grande Fratello, tornano le tensioni nella Casa. Il punto è che il loro rapporto non era mai stato davvero solido. Dopo alcune settimane in cui si erano mostrate quasi alleate, la crepa si è allargata puntata dopo puntata, fino a diventare un buco nero di frecciatine e nervi tesi. E sullo sfondo, come spesso accade nei reality, c’è stata anche una dinamica con Francesca Manzini che ha fatto da miccia. Antonella Elia allo scontro con Alessandra Mussolini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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