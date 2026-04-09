Alessandro Del Piero ha commentato con un sorriso triste il risultato dei quarti di finale di Champions League, evidenziando la distanza tra il livello del calcio italiano e quello delle squadre in gara. La sua dichiarazione riflette un senso di malinconia per un momento che ha lasciato l’Italia indietro rispetto ad altri paesi europei nel torneo continentale. La sua analisi si concentra sulla differenza tra le prestazioni delle squadre italiane e le concorrenti internazionali.

“Io me ne vado con un sorriso triste, diciamo così”. In questa frase c’è tutta la malinconia di Alessandro Del Piero, che in poche parole ha sottolineato il confronto impietoso tra il calcio italiano e lo spettacolo a cui abbiamo assistito nei quarti di finale di Champions League. Il discorso non riguarda solo la Nazionale, fuori dai Mondiali per la terza volta di fila, ma anche i club di Serie A: la differenza tra Napoli-Milan di lunedì sera e Real Madrid-Bayern Monaco solo 24 ore dopo racconta di due categorie differenti. “Abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale “, ha detto Del Piero, inviato per Sky Sport, commentando la vittoria per 2 a 1 dei bavaresi al Bernabeu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io me ne vado con un sorriso triste, siamo ancora lontani da questi livelli”: il commento di Del Piero dopo i quarti di Champions

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