Monica Bartolucci, autrice e produttrice cinematografica, ha recentemente esordito come autrice nel documentario intitolato L’abito e l’anima, diretto da Walter Garibaldi. La sua presenza nel settore è nota per il lavoro come produttrice di diversi progetti cinematografici. In una recente intervista, ha parlato del valore della collaborazione tra donne nel mondo del cinema, sottolineando come la rete femminile possa portare a risultati significativi.

Quando le donne fanno rete, succedono cose straordinarie Ha appena debuttato nelle vesti di autrice per il docu- film L’abito e l’anima, diretto da Walter Garibaldi, la produttrice cinematografica Monica Bartolucci. La professionista, in questa lunga chiacchierata a cuore aperto, ci racconta del suo affascinante percorso professionale e dei suoi prossimi progetti con la speranza che le donne facciano sempre più rete. Monica, come si diventa produttrice cinematografica e in che cosa consiste esattamente il tuo lavoro? Diventare produttrice cinematografica è un percorso che nasce spesso da una passione profonda per il Cinema. Non esiste una sola strada: c’è chi studia produzione, chi arriva da altri ambiti artistici o organizzativi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Intervista a Monica Bartolucci, autrice e produttrice cinematografica

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