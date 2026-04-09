Oggi si apre il click day per l'accesso all'iniziativa che consente ai ragazzi di 18 anni di viaggiare gratuitamente in treno in Europa. L'opportunità è riservata esclusivamente ai neo maggiorenni, che potranno usufruire di un pass gratuito per spostarsi tra le varie destinazioni del continente. La procedura di registrazione online si conclude oggi, dando così il via alle richieste di partecipazione.

Viaggiare in Europa senza spendere per i trasporti è possibile, ma solo per una platea ben precisa: i neo maggiorenni. Torna infatti anche nel 2026 l’iniziativa che permette ai diciottenni di ottenere un pass Interrail gratuito per esplorare il continente. Il meccanismo, ormai consolidato, è quello del cosiddetto “click day”, con posti limitati e assegnazione tramite candidatura online. Il progetto rientra nel programma europeo DiscoverEU, promosso dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di incentivare la mobilità giovanile e favorire la scoperta del patrimonio culturale dell’Unione. Un’occasione concreta per conoscere nuovi Paesi, culture e lingue, vivendo un’esperienza formativa oltre che turistica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Interrail gratis per i 18enni: scatta il click day per viaggiare in Europa

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#Interrail gratis ai 18enni. "Discover EU" è l'iniziativa dell'#UnioneEuropea che offre un pass per viaggiare gratuitamente 7 giorni in un mese. La raccolta di adesioni è aperta - facebook.com facebook

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