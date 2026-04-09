Internet e diffusione dell’odio sociale misure di prevenzione e di contrasto

Negli ultimi anni, i social network sono diventati una componente fondamentale della vita quotidiana, offrendo strumenti per informarsi, condividere momenti e mantenere i contatti con persone in tutto il mondo. Tuttavia, questa diffusione ha portato anche a un aumento di episodi di odio sociale online. Per affrontare questa problematica, sono state adottate alcune misure di prevenzione e contrasto, anche attraverso interventi normativi e politiche di moderazione dei contenuti.

I social network fanno ormai parte della nostra quotidianità tenendoci informati, intrattenendoci, connettendoci con amici e con ogni angolo del mondo. Tuttavia, questa potenza comunicativa può trasformarsi in una potente arma per diffondere odio e violenza.Negli ultimi anni, sempre più spesso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Polizia Locale, controlli sull’osservanza delle misure per il contrasto alla diffusione dell’epatite ATempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle principali piazze e i vicoli del centro cittadino per... Torino, 4 ex scuole dell’infanzia affidate al terzo settore: nuovi spazi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà educativaA Torino quattro ex scuole dell’infanzia comunali, chiuse negli ultimi anni anche per gli effetti del calo demografico, saranno riutilizzate per... Argomenti più discussi: Il Cnr si prepara a celebrare i 40 anni di Internet in Italia; Quando Internet e i social non erano ancora uno spazio performativo - di Eleonora C. Caruso; OpenAI raccoglie 122 miliardi di dollari per accelerare la prossima fase dell’IA; Fibra, la velocità non basta più: la partita si gioca sulla quality of experience. Aumento bollette telefono e internet/ Agcom: favorire la diffusione della fibraAumento nelle bollette di telefono e internet: la decisione dell'Agcom che non dipende dalla guerra. Nuovi rincari per le famiglie già in difficoltà? Mentre le famiglie italiane affrontano i rincari ... ilsussidiario.net Alle Dante di Legnano una serata per informarsi sui rischi del bullismo e di internet x.com / In questo periodo di gravi tensioni politiche, in cui gli Stati sono arrivati a sabotare gli avversari anche attraverso tagli strategici alle risorse energetiche, c’è chi non rimane con le mani in mano e costruisce alternative. L’Internet Resiliency Club, nato ad - facebook.com facebook