Internazionali Roma 2026 al via i biglietti Ground con sconti fino al 20% | scatta la corsa all’acquisto

Sono stati messi in vendita i biglietti Ground per gli Internazionali Roma 2026, con sconti fino al 20%. La vendita si è aperta recentemente e molti appassionati hanno iniziato ad acquistare i biglietti per assistere alle partite dal vivo. La manifestazione si svolgerà nel prossimo anno e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario tennistico internazionale. Gli utenti possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali.

Se stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, sappi che le vendite sono già partite: ieri, 31 marzo, alle ore 12 si è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti Ground, tra i più ambiti dagli appassionati perché permettono di entrare nel cuore più autentico del torneo. I biglietti “Ground” degli Internazionali BNL d’Italia sono tagliandi d’ingresso generali e accessibili che permettono l’accesso al Foro Italico e a tutti i campi secondari, incluso lo Stadio Pietrangeli, con posti non numerati. Sono la scelta ideale per girare tra i vari campi e seguire allenamenti e partite di alto livello, esclusi il Centrale e la Grand Stand Arena. 🔗 Leggi su Funweek.it

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L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT organizza l’evento dal titolo: “DSAiD – Strumenti DSA e Practice Labs” che si terrà l’8 aprile dalle ore 15:00 in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/dsaid-s… x.com