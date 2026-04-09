Inter- Femminile show | Lazio travolta 5-2

L'Inter Femminile ha ottenuto una vittoria convincente contro la Lazio, conclusa sul punteggio di 5-2. La squadra nerazzurra ha dominato il primo tempo segnando tre gol, mentre nella ripresa la Lazio ha tentato di reagire con due reti. Nel finale, Tomaselli e Glionna hanno siglato le ultime due marcature, assicurando ai nerazzurri un risultato di grande impatto. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Inter Femminile inarrestabile: le nerazzurre decollano già nel primo tempo con un 3-0 da urlo. La Lazio tenta il ritorno in avvio di ripresa con due gol, ma nel finale Tomaselli e Glionna chiudono lo show, regalando all’ Inter una vittoria spettacolare che resterà negli annali. Inter Women show: Lazio travolta 5-2. L’ Inter Women riparte alla grande dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Roma, dominando la 18ª giornata della Serie A femminile con un roboante 5-2 sulla Lazio. Le nerazzurre partono subito forte e già al 3’ passano in vantaggio con il rigore perfetto di Wullaert, che sale a quota 13 gol in campionato. A metà primo tempo la squadra di Piovani dilaga con due reti in rapida successione: Magull e Detruyer portano l’Inter sul 3-0. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter- Femminile show: Lazio travolta 5-2 Como spettacolare all’Olimpico: Lazio travolta 0-3La squadra di Fàbregas domina dall’inizio alla fine: Baturina e Nico Paz firmano una vittoria netta che allontana l’Europa per i biancocelesti La... Temi più discussi: Spettacolo Inter: contro la Lazio finisce 5-2; Inter contro Lazio risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Inter - Lazio 5:2. Serie A Femminile, l'Inter vince e tiene aperto il campionato: 5-2 alla LazioL’Inter Women risponde alla capolista e resta in corsa per il titolo, mantenendo il distacco di otto punti a quattro giornate dalla fine. Netto il successo per 5-2 contro la Lazio, ... tuttojuve.com WOMEN | Serie A, Inter - Lazio: quando e dove seguire il matchRiparte la Serie A Femminile dopo la sosta per la Coppa Italia. Le biancocelesti, reduci dal ko interno contro la Roma, tornano in campo per affrontare l'Inter in trasferta. La gara ... lalaziosiamonoi.it Le ultime dall'infermeria dell'Inter in vista della sfida contro il Como - facebook.com facebook . @Inter, le ultime sulle condizioni di Bastoni, Lautaro e Thuram in vista della sfida contro il Como x.com