Inter Calhanoglu-Zielinski | l’arma in più di Chivu per questo finale di stagione

Durante questa stagione, le assenze di Calhanoglu a causa di problemi fisici hanno portato Zielinski a prendere un ruolo più centrale nel centrocampo dell’Inter. Con il turco che ha affrontato diversi infortuni, il polacco ha spesso sostituito il compagno, offrendo prestazioni positive e contribuendo alla fase di costruzione della squadra. La coppia Calhanoglu-Zielinski rappresenta una delle opzioni principali di metà campo per la formazione nerazzurra in questa fase finale di stagione.