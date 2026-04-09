Inter Calhanoglu-Zielinski | l’arma in più di Chivu per questo finale di stagione
Durante questa stagione, le assenze di Calhanoglu a causa di problemi fisici hanno portato Zielinski a prendere un ruolo più centrale nel centrocampo dell’Inter. Con il turco che ha affrontato diversi infortuni, il polacco ha spesso sostituito il compagno, offrendo prestazioni positive e contribuendo alla fase di costruzione della squadra. La coppia Calhanoglu-Zielinski rappresenta una delle opzioni principali di metà campo per la formazione nerazzurra in questa fase finale di stagione.
La stagione in corso ha costretto Zielinski, complici i numerosi problemi fisici di Calhanoglu, a prendere in mano le redini del centrocampo neroazzurro a suon di buone prestazioni sulla mediana, al posto del turco. Si pensava che al ritorno di quest’ultimo potesse esserci una problematica per quanto riguarda le gerarchie in quel ruolo, ma contro la Roma hanno dimostrato entrambi di poter coesistere nel centrocampo dell’Inter, trascinando i neroazzurri con una prestazione di livello. Questa consapevolezza darà sicuramente a Christian Chivu maggior libertà di manorva nell’utilizzo dei due centrocampisti, in attesa di scoprire il futuro di entrambi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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Serie A - 20:45 Inter Milan XI: Sommer; Dumfries, Akanji, Acerbi, Bastoni; Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Roma XI: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. - facebook.com facebook