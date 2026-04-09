Un attaccante mancino nato in Belgio, di nome Hakimi, è al centro di un interesse crescente da parte di diversi club italiani. Secondo fonti vicine al settore, ci sono stati numerosi contatti tra gli agenti del giocatore, classe 2008, e le squadre interessate. Le società italiane stanno monitorando attentamente il suo sviluppo, cercando di assicurarsi le sue prestazioni prima che possa attirare l’attenzione di altri grandi club europei.

Contatti fitti con gli agenti del classe 2008 nato in Belgio Sul mercato i club italiani devono lavorare d’anticipo, prendere i talenti prima che diventino irraggiungibili. In tal senso l’ Inter si muove, o meglio si è decisa ad accelerare per l’ Hakimi mancino: Moncef Zekri, 17enne nato in Belgio ma naturalizzato marocchino. Inter, assalto all’Hakimi mancino: pronta l’offerta (Instagram) – Calciomercato.it Rapido, abile nel dribbling e nei cross, il classe 2008 è uno dei pezzi pregiati del Marocco Under 17. E ovviamente del Mechelen, il club proprietario del cartellino dal 2023 e a cui i nerazzurri sono intenzionati a presentare un’offerta da circa 4,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, assalto all’Hakimi mancino: il piano per battere la Premier

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