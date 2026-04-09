Inquinamento Assolto bellanese

Un uomo residente nel comune di Bellano è stato assolto con formula piena dall’accusa di danneggiamento per naufragio e inquinamento ambientale. La vicenda riguardava presunti danni ambientali collegati a un incidente marittimo, ma il giudice ha deciso di assolvere senza condizioni. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento che aveva attirato l’attenzione sull’episodio e sulle conseguenze legali ad esso associate.

COLICO Assolto con formula piena dall’accusa di danneggiamento per naufragio e inquinamento ambientale. L’imputato, 63enne di Bellano, G.R. le iniziali, deve rispondere di quanto accaduto alla baia di Piona, frazione di Colico il 2 luglio 2022. La Procura di Lecco aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi del 63enne. All’alba del 2 luglio 2022 venne incendiato un motoscafo, che poi andò a fondo: i pompieri erano intervenuti per spegnere le fiamme che già avvolgevano il natante che si inabissò disperdendo nelle acque della baia idrocarburi. Secondo gli inquirenti non si trattò di un episodio di autocombustione né di un incidente: l’occhio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inquinamento. Assolto bellanese Leggi anche: Polonia, allarme inquinamento a Varsavia Leggi anche: Smog e traffico, "inquinamento preoccupante in città" Argomenti più discussi: Inquinamento. Assolto bellanese; Colico. Assolto ‘il Biondo’: era accusato di danneggiamento e inquinamento; COLICO. ASSOLTO ‘IL BIONDO’: ERA ACCUSATO DI DANNEGGIAMENTO E INQUINAMENTO. Inquinamento. Assolto bellaneseCOLICO Assolto con formula piena dall’accusa di danneggiamento per naufragio e inquinamento ambientale. L’imputato, 63enne di Bellano, G.R. le ... ilgiorno.it Nasce alla Vanvitelli il nuovo Centro di Ricerca CIAMC (Inquinamento Ambientale e Malattie Cardiovascolari), un progetto innovativo che punta a fare luce su uno dei temi più urgenti per la salute globale: l’impatto di microplastiche e nanoplastiche sul cuo - facebook.com facebook Inquinamento da Pfas, in India tremila persone protestano per chiedere di spegnere i macchinari Miteni x.com