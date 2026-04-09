Innovazione e lavoro partnership quinquennale tra Tesmec e l’Università di Bergamo

Tesmec e l’Università di Bergamo hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di cinque anni. L’intesa mira a rafforzare i rapporti tra il mondo accademico e quello industriale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della regione bergamasca. La partnership prevede attività congiunte che coinvolgono ambiti di innovazione e formazione, senza prevedere specifici dettagli sui progetti o le modalità operative.

Tesmec e l’ Università di Bergamo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione della durata di cinque anni con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo accademico e industria e promuovere lo sviluppo del territorio bergamasco. L’intesa tra l’ateneo orobico e l’azienda con sede a Grassobbio si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso temi come la transizione energetica, la digitalizzazione delle infrastrutture e l’evoluzione dei sistemi produttivi. In questo contesto, la collaborazione punta a valorizzare le competenze e favorire il trasferimento tecnologico, contribuendo al contempo a facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro qualificato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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