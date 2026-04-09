Innovazione e futuro | l’Università di Bergamo guida il domani

Dal 15 al 17 aprile, l’Università di Bergamo ospiterà la sesta edizione di Bergamo Next Level, un evento che coinvolge ricercatori, aziende e rappresentanti delle istituzioni locali. Durante la manifestazione, l’ateneo diventerà un punto di incontro per presentare progetti innovativi e promuovere collaborazioni tra settori diversi. La rassegna si svolgerà nei diversi spazi dell’università, con incontri, workshop e presentazioni pubbliche.

L’Università di Bergamo organizza dal 15 al 17 aprile la sesta edizione della rassegna Bergamo Next Level, un appuntamento che trasforma l’ateneo in un centro nevralgico di connessioni tra ricerca, imprese e istituzioni locali. L’evento quest’anno si focalizza sul tema delle officine del futuro, puntando a creare sinergie concrete all’interno dell’ecosistema territoriale attraverso workshop e tavole rotonde. Il programma si snoda tra diverse sedi strategiche, toccando il complesso di Sant’Agostino, il campus di via dei Caniana, il polo di Dalmine e persino il Kilometro Rosso presso Confindustria Bergamo. Le tematiche affrontate spaziano dal patrimonio culturale alle industrie creative, passando per la meccatronica fino ad arrivare ai settori del benessere e della salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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