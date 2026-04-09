Il Presidente del Consiglio ha aperto i lavori alla Camera, rivolgendo un breve saluto ai deputati e ringraziando il Parlamento per l’opportunità. Con parole di cortesia, ha introdotto il suo intervento, senza entrare in dettagli specifici sui contenuti o sulle questioni trattate durante il suo discorso. La seduta prosegue con l’esposizione del suo intervento e l’interazione con i presenti.

Grazie Presidente. Onorevoli deputati, voglio prima di tutto di ringraziare il Parlamento per questa opportunità. Ho accolto con piacere l’invito che mi è stato rivolto, considero importante il confronto con le Camere, a seguito dell’esito referendario confermativo della riforma costituzionale sulla giustizia e in un contesto sempre più delicato a livello internazionale. Grande partecipazione al referendum. Prima di entrare nei dettagli di quello che è stato fatto, di quello che ancora si farà, colleghi, non voglio esimermi da una breve riflessione sull’Italia che ci è stata consegnata dal voto referendario del 22 e del 23 marzo scorsi. Un’Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e, allo stesso tempo, una altrettanto grande polarizzazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Informativa sull’azione del Governo: l’intervento del Presidente Meloni alla Camera

Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo.

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La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

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Meloni: 'Né dimissioni né rimpasto, il no ci riaccende'. Schlein: 'La sfida l'hai già persa'Lo scenario internazionale non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del corto mondiale del petrolio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ... ansa.it

Informativa di Meloni sull’azione di governo: le parole della premierInformativa di Meloni sull'azione di governo: le parole della premier su referendum della giustizia, guerra in Iran e futuro dell'esecutivo. lettera43.it

Quello appena pronunciato da Giorgia Meloni alla Camera non è un discorso da statista e neppure da Presidente del Consiglio, e meno che mai all’altezza dell’ora della Storia. È stato un comiziaccio difensivo e offensivo verso le opposizioni, verso ogni critic - facebook.com facebook

Dichiarazione congiunta del Presidente Macron, del Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere Merz, del Primo Ministro Starmer, del Primo Ministro Carney, del Presidente Dan, il Primo Ministro incaricato Frederiksen, del Primo Ministro Jetten, del Prim x.com