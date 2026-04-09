Informativa Meloni Camera | Referendum un' occasione persa nessun rimpasto in Iran vicini a punto di non ritorno - DIRETTA
Oggi, alla Camera, si tiene l'informativa di Giorgia Meloni, la prima dopo la sconfitta al referendum. La premier ha affermato che il referendum rappresenta un'occasione persa e ha escluso un rimpasto di governo. Ha anche parlato della situazione in Iran, sostenendo che il paese si avvicina a un punto di non ritorno. L'intervento si svolge in un contesto di tensione politica e internazionale.
Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni alla Camera. Oggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni, un tema affrontato fin da subito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Informativa di Meloni alla Camera: "Il referendum un'occasione storica persa, nessun rimpasto di governo" - DIRETTAOggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni...
Leggi anche: Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Ricostruzioni fantasiose, nessun rimpasto”
Temi più discussi: Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Meloni in Parlamento dopo la sconfitta al referendum: la premier riferirà il 9 aprile. Né voto anticipato né rimpasti; Camera, informativa della premier Meloni sull'ultimo anno di legislatura - Diretta.
Meloni, informativa alla Camera: No a dimissioni. Usa? Alleanza solida e Italia lavora per Europa più autonomaSi è tenuta stamattina nella Camera dei Deputati l'informativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza ... iltempo.it
Meloni: Niente dimissioni o rimpasto. Le frecciate a Schlein e la sfida all'opposizione su merito e politicaL'informativa della premier in Parlamento. Si tratta del primo discorso alle Camere dopo il referendum sulla giustizia ... today.it
Guerra, l'informativa della Meloni alla Camera dei Deputati - facebook.com facebook
'NIENTE DIMISSIONI, NÉ RIMPASTO' - GIORGIA MELONI, NELL'INFORMATIVA ALLA CAMERA, ALLONTANA.. x.com