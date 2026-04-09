Informativa Meloni Camera | Referendum un' occasione persa nessun rimpasto in Iran vicini a punto di non ritorno - DIRETTA

Oggi, alla Camera, si tiene l'informativa di Giorgia Meloni, la prima dopo la sconfitta al referendum. La premier ha affermato che il referendum rappresenta un'occasione persa e ha escluso un rimpasto di governo. Ha anche parlato della situazione in Iran, sostenendo che il paese si avvicina a un punto di non ritorno. L'intervento si svolge in un contesto di tensione politica e internazionale.