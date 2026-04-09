Informativa di Meloni sull’azione di governo | le parole della premier

Durante un intervento alla Camera dei deputati, la premier ha parlato dell’azione di governo, escludendo le dimissioni e la possibilità di un rimpasto. La dichiarazione è arrivata dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia, che ha avuto un impatto sul quadro politico. La premier ha ribadito la volontà di proseguire con l’attuale squadra di governo senza modifiche all’esecutivo.

La presidente del Consiglio ha escluso dimissioni e rimpasto dopo la sconfitta del referendum, smentendo inoltre la «subalternità» a Trump: «La collocazione internazionale dell’Italia è la stessa da 80 anni». Durante l’informativa tenuta alla Camera dei deputati sull’azione di governo, Giorgia Meloni ha ancora escluso le dimissioni e anche un eventuale rimpasto dell’esecutivo, a seguito della batosta del referendum sulla giustizia. «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma. Governeremo per cinque anni, come ci siamo impegnati a fare», ha assicurato la presidente del Consiglio: «Non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini i soliti giochi di palazzo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Informativa di Meloni sull’azione di governo: le parole della premier Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier:... Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo. Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile. Informativa di Meloni sull’azione di governo: le parole della premierInformativa di Meloni sull'azione di governo: le parole della premier su referendum della giustizia, guerra in Iran e futuro dell'esecutivo. lettera43.it Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. Tante. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessuna presa di posizione chiara. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. Sil - facebook.com facebook 'NIENTE DIMISSIONI, NÉ RIMPASTO' - GIORGIA MELONI, NELL'INFORMATIVA ALLA CAMERA, ALLONTANA.. x.com