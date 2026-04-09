Informativa di Meloni sull’azione di governo | le parole della premier

Da lettera43.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento alla Camera dei deputati, la premier ha parlato dell’azione di governo, escludendo le dimissioni e la possibilità di un rimpasto. La dichiarazione è arrivata dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia, che ha avuto un impatto sul quadro politico. La premier ha ribadito la volontà di proseguire con l’attuale squadra di governo senza modifiche all’esecutivo.

La presidente del Consiglio ha escluso dimissioni e rimpasto dopo la sconfitta del referendum, smentendo inoltre la «subalternità» a Trump: «La collocazione internazionale dell’Italia è la stessa da 80 anni». Durante l’informativa tenuta alla Camera dei deputati sull’azione di governo, Giorgia Meloni ha ancora escluso le dimissioni e anche un eventuale rimpasto dell’esecutivo, a seguito della batosta del referendum sulla giustizia. «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma. Governeremo per cinque anni, come ci siamo impegnati a fare», ha assicurato la presidente del Consiglio: «Non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini i soliti giochi di palazzo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

informativa di meloni sull8217azione di governo le parole della premier
© Lettera43.it - Informativa di Meloni sull’azione di governo: le parole della premier

Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier:...

Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo.

Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation

Video Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation

Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile.

informativa di meloni informativa di meloni sullInformativa di Meloni sull’azione di governo: le parole della premierInformativa di Meloni sull'azione di governo: le parole della premier su referendum della giustizia, guerra in Iran e futuro dell'esecutivo. lettera43.it

informativa di meloni informativa di meloni sullMeloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.